Positivo al Covid, continua ad andare a lavorare in pizzeria. Il sindaco: "Inaccettabile, siano sanzionati con severità"

"Siamo in contatto costante con i Carabinieri che stanno compiendo le indagini su quanto accaduto e che provvederanno a denunciare il soggetto che si trovava fuori dal proprio domicilio, nonostante la positività al Coronavirus". E' il commento del sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, a seguito dell'episodio della scorsa notte in via Porrettana dove i Carabinieri di Borgo Panigale, intervenuti per sedare una rissa tra lavoratori di due pizzerie, hanno appurato che uno dei denunciati era positivo al coronavirus e aveva violato la quarantena, andando a lavorare.

"L'Ausl sta procedendo, come da protocollo, al tracciamento dei contatti, sottoponendoli a tampone, sia rispetto a quanto accaduto l'altra sera sia ai contatti avvenuti nella pizzeria sotto osservazione - continua Bosso - la situazione è quindi al momento sotto controllo. Ritengo però inaccettabile che soggetti consapevoli di essere positivi al coronavirus si permettano di girare per la nostra città incuranti del pericolo a cui sottopongono gli altri cittadini. Mi auguro che vengano sanzionati con la doverosa severità".

Positivi due lavoratori di una pizzeria a Casalecchio: la scoperta dopo una rissa

I Carabinieri di Borgo Panigale dopo aver sedato una rissa tra sette cittadini pakistabni hanno appurato che uno dei fermati era positivo al covid-19 e consapevole di esserlo. Sono così partiti i controlli sanitari e ora si trovano tutti in isolamento fiduciario per 14 giorni. Come da prassi, anche i Carabinieri intervenuti si sono dovuti sottoporre al tampone e all'isolamento.

A seguito degli accertamenti è emerso anche un secondo caso di positività nello stesso gruppo. Entrambi, asintomatici, lavorano presso la stessa pizzeria d'asporto, che ora risulta chiusa.