VIDEO| 'Troppa delinquenza e dopo il furto, dormiamo qui da giovedì notte'

La notte tra giovedì e venerdì la spaccata ai danni della pizzeria 'Pino' di via Goito: migliaia di euro di danni per un bottino inferiore a 200 euro. Lo sfogo dei ristoratori

I ladri hanno sfondato il vetro della porta della pizzeria 'Pino' con un blocco di cemento che Gianluca, uno dei proprietari, ha ritrovato a terra insieme con i resti della vetrata destra. Non sono ancora riusciti a sostituirla e così i soci di via Goito 'vegliano' il proprio locale per ragioni di sicurezza.