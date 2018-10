Gambero Rosso: 'La Fattoria di Masaniello' tra le migliori pizzerie d'Italia

La guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso ha assegnato uno "spicchio" a "La Fattoria di Masaniello" di via Pirandello a Bologna.

Il "brand Masaniello", ristorante e pizzeria etica, è un paio di anni fa: il locale in via Pirandello, in zona Pilastro, con il progetto nato dall’esperienza del Comitato ioLotto e del Circolo la Fattoria, oggi conta 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato e 4 dipendenti con contratto a chiamata che lavorano durante il fine settimana.

"Un luogo in cui l’attività ristorativa non sia lo scopo primario ma un pretesto per poter dimostrare che fare economia sociale è possibile, un luogo in cui promuovere il consumo critico, il consumo consapevole unica vera arma a disposizione dei cittadini contro il potere criminale che imperversa su tutto il territorio nazionale. Scegliere di spendere il proprio denaro da Masaniello significa investire sul territorio e incentivare le buone pratiche"

Gestito da una cooperativa sociale che si occupa di fare inserimento lavorativo di persone svantaggiate, utilizza prodotti realizzati su beni confiscati alla mafia, con recupero di classi svantaggiate, da aziende che combattono il racket della criminalità, km0 e BIO.

Da buoni partenoperi, per celebrare il presitigioso riconoscimento staff e lavoratori organizzano una festa il 30 ottobre: giro pizza, birra, concerto FuoriTempo la Band, raccolta fondi e torta celebrativa.