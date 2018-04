I podcaster italiani si incontrano a Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

(Bologna, 18 marzo 2018). Il podcast è uno strumento di comunicazione che consente a chi lo ascolta di fruire di contenuti di varia natura quando vuole e come vuole. Un modo nuovo per comunicare comodo e gratuito che assomiglia per certi versi a quello dei blog, fenomeno nato alla fine degli anni ’90 ed esploso definitivamente a metà del 2000. Se i blog ponevano al centro del racconto la parola scritta e la narrazione, i podcast danno spazio alla voce, al suono e ad una forma di comunicazione che si basa su elementi emozionali legati agli effetti sonori e alle sfumature del linguaggio parlato. Non c’è argomento che non possa essere trattato via podcast: politica, cucina, tecnologia, scienza, natura, gossip. Negli ultimi anni il popolo dei podcast, soprattutto negli Stati Uniti, è cresciuto in modo esponenziale: sessantasette milioni di utenti negli Stati Uniti ovvero il 44% della popolazione. Un giro d’affari miliardario che sempre di più attrae aziende che investono in pubblicità. Si stima che solo a New York i podcast abbiano prodotto introiti pubblicitari pari a 250 milioni. Anche in Italia il fenomeno sta assumendo dimensioni sempre più importanti con un interesse sempre più importante delle società e del mondo pubblicitario. Podcast Meeup Italia, organizzato da due podcaster italiani, Gianni Gozzoli e Alessandra Catania, è il primo vero evento dedicato a chi il podcast lo fa già e a chi lo vorrebbe fare. Un’occasione di confronto e di formazione alla quale parteciperanno alcuni tra i più importanti podcaster a livello mondiale come Yann Ilunga. L’appuntamento è per il 14 aprile prossimo presso l’Off a Bologna.