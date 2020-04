Stazione: Polfer in controllo anti-covid, rintracciato latitante

Rintracciato dalla Polizia Ferroviaria durante i servizi potenziati di contrasto alla diffusione del coronavirus. E' accaduto questa mattina all’interno della Stazione di Bologna Centrale, dove un 36enne pugliese, residente a Rimini, è incappato nel controllo ed è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

Al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ferrara. Dovrà scontare in carcere una pena di 4 anni 2 mesi e 24 giorni.

Già dal 9 marzo scorso, sono stati intensificati i controlli nelle stazioni e negli aeroporti, come prevede la direttiva del Viminale. E' vietato per tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo, come ormai abbiamo imparato, che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.