Polizia, controlli in centro e piazza VIII Agosto: 70 persone identificate

Quattro denunce, 70 persone identificate e 25 veicoli controllati. Sono i numeri degli ultimi servizi di controllo e prevenzione della polizia in piazza VIII agosto e nel resto del centro storico.

Nell’ambito dell’attività, due tunisini di 18 e 36 anni, irregolari, sono stati denunciati per ricettazione sorpresi a bordo di uno scooter rubato. Un altro tunisino, 45 anni, regolare, è stato denunciato per ricettazione perché trovato in via degli Agresti con un cellulare rubato, identificato grazie alla denuncia del proprietario.

Infine, un bolognese del ’64 è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stato sequestrato il veicolo. L’uomo, con precedenti specifici, si era rifiutato di sottoporsi ad alcol test fermato per un controllo in via Marco Emilio Lepido.