Controlli in Bolognina, Polizia al lavoro fra droga e fogli di via

Tre denunce e una sanzione amministrativa, questi i risultati dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri nella zona fra Piazza dell'Unità e via Tibaldi, in Bolognina. In particolare è stato denunciato un nigeriano del '96 irregolare e con precedenti, avendo addosso 50 grammi di marijuana.

Denuncia a piede libero anche per un romeno dell'89 e un palermitano dell'82 per inottemperanza al foglio di via. Un milanese del '94 è stato invece sanzionato a livello amministrativo per possesso a uso personale di 6 grammi di marijuana.