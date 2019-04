VIDEO| Daspo, il Questore: 'Uno strumento in più'

"Nessuna tolleranza per degrado e illegalità". Lo scrive il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha varato una sorta di ordinanza "anti-balordi", in pratica il Daspo, già applicato in città.

Il sottosegretario Candiani, a margine della festa per il 167° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato: "Bisogna dare gli strumenti ai sindaci, anche a partire dai reati che creano allarme sociale".

"Uno strumento in più contro comportamenti non sanzionabili", ha detto il Questore di Bologna.