Slalom sui viali ad alta velocità: la Polizia lo ferma e gli trova della droga

Erano le 15.40 di ieri pomeriggio quando una volante della Polizia ha notato una BMW zigzagare a velocità sostenuta da Strada Maggiore/Via Carducci verso i viali. Gli agenti l'hanno seguita e sono riusciti a fermarla solo in prossimità della stazione, in viale Pietramellara.

Al controllo, fatto sia al conducente (nato in Marocco nel '92 e cittadino italiano) che al passeggero (sempre Marocco, ma '93), il più giovane ha dichiarato di non possedere i documenti, cosa che poi si è rivelata non vera: aveva infatti nascosto telefonino e portafogli all'interno dell'abitacolo.

Sempre lui a un certo punto ha dichiarato spontaneamente di possedere della sostanza stupefacente: 2,58 grammi di cocaina. E' stato per questo sanzionato in via amministrativa per l'Articolo 75.