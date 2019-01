Tra droga e furti di rame, il bilancio 2018 della polizia Ferroviaria

La Polizia ferroviaria dell'Emilia-Romagna fa il bilancio delle attività del 2018. Droga, borseggi e furti di rame sono le principali attivià che hanno impegnato i poliziotti nella rete ferroviaria regionale. Durante l’arco dell’anno sono state impiegate 15.665 pattuglie in stazione e più di 2.400 a bordo treno che hanno scortato complessivamente oltre 4.800 convogli ferroviari.

774 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli. Grazie a tale dispositivo la Specialità ha tratto in arresto e indagato in stato di libertà rispettivamente 84 e 817 persone, procedendo complessivamente a 100.171 controlli. Sono stati sequestrati circa 5 Kg di sostanze stupefacenti - di cui 973 gr. di eroina – 742 gr. di cocaina – 3.400 gr. di cannabinoidi.

Sul fronte dei furti di rame dalle attrezzature ferroviarie, nel 2018 sono stati recuperati oltre 500 chilogrammi di rame di provenienza illecita e di sottoporre a indagini preliminari circa 40 persone. Per quanto riguarda l’ambito delle persone scomparse la Specialità ha rintracciato 170 individui, di cui 59 minori.