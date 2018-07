Polizia in Montagnola: 'Barack' trova droga in quantità

Dopo l'intervento interforze di martedì 24 luglio, nella giornata di ieri diverse pattuglie di Polizia e le unità cinofile sono tornate nel Parco della Montagnola dalle 13 alle 19 per altri controlli straordinari.

Infallibile il fiuto di "Barack", il cane anti-droga in dotazione alle unità cinofile, che ha permesso di scovare 14 involucri, pari a 140 grammi di marijuana, nascosti negli anfratti e nelle siepi dell'area verde.

Nel corso dell'operazione interforze di martedì, 5 soggetti sono stati portati in Questura per accertamenti. Tra loro un minore tunisino, classe 2002, è stato arrestato, poiché già destinatario di misura di custodia cautelare per spaccio.

Nel corso dei controlli era stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti circa un etto di marijuana.

Il Parco della Montagnola è uno dei luoghi critici della città anche a detta del nuovo Questore di Bologna Granfranco Bernabei, che ieri ha trattato l'argomento presentandosi agli organi di stampa cittadini. (GUARDA IL VIDEO)