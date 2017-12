La Polizia Municipale dona 12 mila euro alle associazioni

Polizia Municipale solidale: a dicembre raccolti 12.600 euro per associazioni onlus della città. Come accade ormai ogni anno i vigili della Polizia Municipale di Bologna, nella prima metà del mese di dicembre, hanno organizzato eventi e lotterie per raccogliere fondi da devolvere ad alcune associazioni onlus di Bologna: Fondazione ANT, Associazione Bimbo Tu, Associazione AGD Bologna e Associazione Dopo Di Noi.



Grazie all’impegno di tutti gli agenti di Bologna e del territorio metropolitano e di tutti i dipendenti del Comune di Bologna, delle Associazioni stesse e di tanti commercianti bolognesi che con le loro donazioni hanno reso ricchissima la lotteria, sono stati raccolti ben 12.600 euro, importo superiore a quello dell’anno scorso.