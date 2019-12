Polizia di Stato: Operazione straordinaria di controllo “Alto Impatto”

740 persone identificate, 315 bagagli controllati, 1 persona denunciata in stato di libertà e 4 persone segnalate all’Autorità Amministrativa per possesso di sostanza stupefacente. Questi i risultati dell’operazione straordinaria di controllo a viaggiatori e bagagli denominata “Alto Impatto”, la 7° dall’inizio dell’anno, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, conclusasi nella serata di ieri 11 dicembre e che ha visto impegnati, nella sola stazione centrale di Bologna, 50 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria unitamente ad unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. In particolare, durante l’operazione, un soggetto 40enne di origine romena è stato denunciato poiché contravventore al foglio di via obbligatorio; 4 giovani, inoltre, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa poiché, con l’ausilio della pattuglia cinofila, sono stati trovati in possesso di esigue quantità di marijuana ed hashish. La giornata di controlli straordinari fa parte delle numerose iniziative della Polizia Ferroviaria finalizzate a garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario, nonché ad incrementare il livello di sicurezza generale con azioni di contrasto delle attività illecite e la prevenzione di possibili azioni eversive. Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici .Il dispositivo adottato dalla Polizia Ferroviaria, con il contributo di personale di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato e Guardie Particolari Giurate, è stato attuato con l’impiego di transenne e nastri tendiflex, al fine di agevolare le attività di osservazione e di intervento attraverso la canalizzazione dei flussi di viaggiatori su un numero limitato di varchi di accesso alla stazione presenziati dagli operatori.