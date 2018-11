Chiede il permesso di soggiorno, ma è ricercato: 40enne in manette

Si è recato all'ufficio immigrazione di via Bovi Campeggi per fare richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ma ne è uscito in manette.

Ieri, quando gli impiegati hanno controllato sul database la sua "posizione", hanno scoperto che l'uomo, 40enne nato in Serbia, a Belgrado, era destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pena relativo a reati di droga e furti. Inoltre, era già stato precedentemente espulso, quindi è stato arrestato dalla Polizia. Dovrà scontare due anni e sei mesi.