Caos in zona U: tra aggressioni, alcol e insulti, tre nei guai

Aveva visto un uomo ferito e quando si era avvicinato per aiutarlo ed era stato insultato e aggredito. E' la "prima puntata" degli interventi della Polizia in zona universitaria poco dopo mezzanotte.

Quando la volante è arrivata in via Petroni, chiamata per una lite in strada, ha raccolto la testimonianza di un passante:dopo essersi offerto di aiutare un cittadino marocchino sanguinante, in risposta aveva ricevuto offese e spintoni. Lo straniero, visibilmente ubriaco e con diversi precedenti, si è scagliato anche contro gli agenti ed è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Poco prima, mentre gli agenti di pattuglia si stavano portando in via Petroni, un altro giovane li aveva insultati pesantemente. Si tratta di un 21enne, originario di Latina, pregiudicato, anche lui ubriaco, che stato rintracciato il largo Respighi e sanzionato per ubriachezza manifesta. Ma non era ancora finita. Mentre stavano ultimando gli accertamenti, un 23enne era intervenuto con frasi offensive aizzando altre persone presenti contro i poliziotti. Bloccato e accompagnato in questura, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta, resistenza e istigazione a delinquere.