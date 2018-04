I reati corrono sul web: pedopornografia, stalking e truffe online

Pedopornografia online: nell'ultimo anno la Polizia postale e delle comunicazioni ha arrestato tre persone, denunciandone altre 30 per questo reato: sono i dati dell'Emilia Romagna divulgati in occasione della 166esima Festa della Polizia ed è il dato principale sull'attivita' svolta dal Compartimento tra l'1 aprile 2017 e il 31 marzo 2018.

Per quanto riguarda il contrasto ai reati contro la persona, nello stesso periodo si registrano 237 denunce per diffamazione e 11 per stalking, mentre nell'ambito dei reati contro l'inviolabilita' del domicilio sono stati denunciati 14 hacker per accesso abusivo a sistemi informatici.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO E TRUFFE ONLINE. Sul fronte dei reati contro il patrimonio, spiccano le 289 denunce per truffe online, a cui si aggiungono le "sei per clonazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, l'arresto e le 17 denunce per frode informatica (phishing) e i due arresti e le 37 denunce per truffe P.T.", oltre a 50 denunce per altri tipi di reati. Infine, sono stati realizzati "620 servizi a tutela delle strutture e degli utenti delle Poste".

