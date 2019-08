Aggressione a scopo di rapina in Via Saragozza

"Uno sconosciuto mi ha aggredito per rubarmi il cellulare". Così ha denunciato alla polizia un cittadino del Bangladesh, rimasto lievemente ferito durante il tentativo di rapina.

L'aggressione è avvenuta ieri mattina, su via Saragozza. Secondo la versione dell'uomo, si trovava in strada con il suo telefonino in mano, quando improvvisamente è stato raggiunto da un soggetto, che ha provato a sottrargli il cellulare. Strattonandolo lo ha colpito al volto, procurandogli una lieve ferita sull'arcata sopraccigliare, medicata poi al pronto soccorso. La vittima è comunque riuscita a divincolarsi e trattenere lo smartphone. Vista la mala parata, il malintenzionato avrebbe preso la via di fuga. A mani vuote.

Allertato la polizia sul posto, è stata perlustrata la zona. Gli agenti non sono riusciti ad intercettare l'aggressore, del quale è stata data sommaria descrizione da parte del malcapitato, che nel parapiglia, durato pochi attimi, non è riuscito bene a focalizzare l'uomo che gli si sarebbe avventato addosso.