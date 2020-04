Sicurezza, effetto coronavirus? A Bologna reati in caduta libera, meno 65%

Si conferma la progressiva flessione negli ultimi dodici mesi del numero dei reati complessivamente registrati. Lo rende noto la Questura di Bologna che ha elaborato i dati sui crimini a Bologna e provincia.

Un calo generale del 14%, con i furti scesi del 19% e quelli in abitazione dell’11%, le rapine sono a meno 17%. Lieve flessione anche delle violenze sessuali (- 9%). Nell’ultimo trimestre, invece, la flessione dei reati ha registrato un crollo verticale oltre il 65%, in molta parte per effetto dell'emergenza sanitaria da covid-19.

Particolarmente rafforzati sono stati in queste ultime settimane, i servizi di contenimento finalizzati all’osservanza delle norme di distanziamento sociale, servizi che saranno ulteriormente intensificati in vista del ponte Pasquale lungo le direttrici di esodo verso le località marine e di montagna, con l’ausilio anche dell’elicottero del Reparto Volo di Bologna.

La Polizia di Stato celebra oggi il 168° anniversario della fondazione, ma in considerazione dello scenario epidemiologico, le celebrazioni si sono svolte in forma simbolica nel rispetto delle misure di contenimento vigenti, con la deposizione alle ore 10:00 di una corona di alloro innanzi alla Lapide ai Caduti della Polizia di Stato posta all’ingresso della Questura, alla presenza del Questore, del Prefetto e del Cappellano della Polizia di Stato.

Indagini importanti

Particolarmente significativa nel decorso anno è stata tra le altre l’indagine della locale Squadra Mobile che ha permesso di sgominare un’associazione per delinquere composta da cittadini nigeriani, portando all’attenzione una delle più violente e determinate associazioni per delinquere di recente affacciatasi anche sul nostro territorio.

Sul fronte del terrorismo internazionale, la Digos di Bologna ha eseguito quattro provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Procura, nei confronti di altrettanti cittadini somali sospettati di raccogliere denaro da inviare in Somalia per finanziare attività terroristiche nonché favorire l’immigrazione irregolare in Italia.

Svariate, infine, le operazioni antidroga che hanno consentito di porre un freno al fenomeno dello spaccio soprattutto nelle aree del centro storico.