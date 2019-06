Droga in zona universitaria e ai giardini, arresto e denuncia

Continuano i controlli antispaccio della Polizia in zona universitaria. Un cittadino marocchino di 20 anni, irregolare e con diversi precedenti, è stato arrestato dopo un controllo ieri sera in via San Vitale: addosso gli sono stati trovati 250 euro e 8 grammi di cocaina. Ai giardini Fava invece un 38enne è stato travato con una decina scarsa di grammi di marijuana: per lui è scattata una denuncia a piede libero.