Violenza assistita, la Polizia Scientifica trascorre un pomeriggio in casa famiglia

Lunedì scorso i bambini di una casa famiglia bolognese hanno trascorso un allegro pomeriggio in compagnia della Polizia che, in vista delle festività natalizie, ha dedicato loro una particolare iniziativa. Dopo aver approntato una dimostrazione delle attività della Polizia Scientifica - dalla ricerca delle tracce in sede di sopralluogo alle operazioni in tema di falso documentale fino alla tracciatura dell’identikit - è arrivato un momento speciale: quello della magia, che ha intrattenuto i piccoli con stupefacenti giochi di prestigio.

Al termine dell’incontro, la sorpresa finale: a bordo del “Forensic Fullback”, in veste di novella “slitta” di Babbo Natale, sono arrivati i nuovi giochi in scatola realizzati in collaborazione con la Polizia Scientifica, che riproducono le diverse attività di laboratorio nelle quali gli operatori sono impiegati. Tanto lo stupore e la gioia dei piccoli, che hanno potuto vivere delle ore serene e spensierate, percependo la divisa sotto forma di vicinanza e senso di protezione.

L’evento si è svolto alla presenza del Questore di Bologna, dott. Gianfranco Bernabei, del Direttore del Servizio Polizia Scientifica dr. Fausto Lamparelli e del Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che hanno fortemente voluto questo momento di condivisione.

Tale iniziativa si inquadra nell’ambito delle misure messe in campo contro la violenza di genere nelle sue varie declinazioni, tra le quali quella indiretta che va sotto il nome di violenza “assistita”, ovvero agita nei confronti dei figli, vittime anch’essi della conflittualità e dei maltrattamenti perpetrati in ambito familiare.