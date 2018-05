Ruba due scooter in poche ore: infine finisce in manette

Gli agenti della volante lo hanno visto spingere uno scooter ieri alle 17.30 in via Pelagio Palagi e gli hanno chiesto conto. "L'ho comprato oggi e ho perso le chiavi", ha detto, ma la versione non ha convinto la Polizia che, da un controllo ha appurato che il proprietario del mezzo aveva presentato denuncia di furto il 9 maggio scorso. Così un bolognese di 28 anni, con precedenti per droga e furto, nonché sottoposto a obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri Mazzini, è stato denunciato per ricettazione.

Poco dopo l'una di questa notte, il cliente di un locale ha chiamato il 113 riferendo di aver visto un uomo forzare un altro motorino in via Nazario Sauro. La volante si è ritrovata davanti la stessa persona, questa volta però sono scattate le manette. Il processo per direttissima è previsto per lunedì 14 maggio.