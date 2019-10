90mila euro nello zaino: sorpreso sul treno dalla Polfer

A bordo del treno Venezia-Bari con 90mila euro nello zaino. Per ora è stato denunciato il giovane albanese che, sottoposto a controllo da una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, è stato trovato in possesso, precisamente, di 88.850 euro in contanti. Lo riferisce Rimini Today.

Secondo quanto emerso, domenica 29 ottobre gli agenti sono saliti a bordo dove si sono imbattuti in un cittadino albanese e lo hanno controllato. E' emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti e che, allo stesso tempo, era sottoposto all'obbligo di dimora in un comune della provincia di Matera. Ma è stato al momento di aprire lo zaino con il quale viaggiava che è arrivata la vera sorpresa: al suo interno erano stipati 88.850 euro in contanti dei quali lo straniero non ha saputo spiegare la provenienza visti, anche, i modesti redditi dichiarati.

E' stato fatto scendere alla stazione di Rimini dove la Polfer ha chiesto l'intervento della Guardia di Finanza per valutare la sussistenza di eventuali reati in materia finanziaria e valutaria di specifica competenza delle Fiamme Gialle. Il denaro è stato sottoposto sequestro preventivo mentre, lo straniero, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di riciclaggio, in relazione ai contanti trovati in suo possesso, ed è stato inoltre segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Matera per aver violato l’obbligo di dimora. Sono in corso ulteriori indagini per verificare la provenienza della somma trasportata.