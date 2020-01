Chiusura sede polizia stradale a Casalecchio, Bonaccini: "Forse scongiurata"

A poche ore dall'appello dei sindacati di Polizia, dei deputati bolognesi del Pd Andrea De Maria e Gianluca Benamati e del governatore ricandidato, Stefano Bonaccini, la chiusura del distaccamento di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna "pare scongiurata".

A darne notizia è lo stesso presidente della Regione che ringrazia "la ministra Luciana Lamorgese e il viceministro agli Interni, Matteo Mauri". Bonaccini ricorda di aver "subito interessato entrambi sull'ipotesi di chiusura del distaccamento della Polizia stradale di Casalecchio di Reno, che sembra possa essere scongiurato, come ha spiegato in una nota il Dipartimento nazionale della Pubblica sicurezza".

In mattinata era stata diffusa una nota unitaria dei sindacati Sap, Siulp e Siap, dove si è appreso di una circolare interne che disporrebbe la soppressione della sede. "Eppure -si legge nella nota- le accresciute e mutate esigenze di sicurezza della popolazione, insieme alla mancanza di risorse funzionali del sistema così com’è attualmente, richiedono certamente un intervento di innovazione e razionalizzazione delle energie attualmente disponibili. Razionalizzare non significhi tagliare, eliminare, sopprimere". E ancora: "Chiudere con un colpo di spugna uno storico ufficio di Polizia che quest’anno avrebbe compiuto i 60 anni dalla sua istituzione in un territorio a forte espansione demografica e commerciale, che vede l’attraversamento di importantissime arterie stradali come la Porrettana e la Bazzanese nel proprio territorio, non può e non deve accadere".