La Polizia Stradale trasloca: chiusi uffici verbali e infortunistica

E' in corso il trasferimento degli uffici del Compartimento Regionale e della Sezione della Polizia Stradale di Bologna

dall’attuale sede di via Pasquale Muratori n.1, alla nuova sita in via Paolo Bovi Campeggi n.11. Lo rende noto la Questura in un comunicato.

Per consentire le operazioni di trasloco da lunedì 25 fino a mercoledì 27 marzo gli uffici verbali ed infortunistica resteranno chiusi. Le normali attività di ricezione al pubblico dovrebbero essere ripristinate, salvo imprevisti, dalla giornata di giovedì 28 marzo.