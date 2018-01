Minaccia di lanciarsi dal ponte della ferrovia: tratto in salvo dalla Polizia

Lo hanno intercettato mentre stazionava sul ponte della ferrovia che sovrasta l'anello tangenziale all'altezza dell'uscita 5, in via Cristoforo Colombo. Così la Polizia ha sventato ieri poco dopo le 16 il tentato suicidio di un cittadino romeno di 34 anni.

Gli agenti sono arrivati a lui dopo che un conoscente aveva chiamato il 113 riferendo le insane intenzioni dell'uomo. Una volta giunti in via della Grada, dove è abita. gli agenti sono stati dirottati in via Cristoforo Colombo zona Navile dove tra gli anfratti e l'inizio del ponte della linea ferroviaria hanno intravisto l'uomo.

Con una serie di espedienti lo hanno distratto mentre altri agenti sono riusciti infine a bloccarlo. Non sono stati chiariti del tutto i motivi del gesto, comunque da ricondurre a una crisi nervosa.