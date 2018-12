Fermato per un controllo in auto, è stato ammanettato: doveva già essere in carcere

La Polizia, durante i servizi di prevenzione crimine di ieri, ha controllato un'auto fermata in via Don Minzoni, dopo aver osservato alcune manovre azzardate. E' successo alle 17.50 e l'uomo che sta alla guida del veicolo (erano in quattro), un giovane rumeno del '97, è risultato gravato da un ordine di custodia cautelare per cui è stato portato al carcere Dozza.

L'ordinanza era stata emessa dal tribunale di Bologna lo scorso maggio per reati (furti nei confronti di attività commerciali e di provati cittadini) commessi nel 2017.