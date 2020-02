Rompono specchietti di auto in sosta: cittadini chiamano la Polizia

Si 'divertivano' a spaccare gli specchietti di alcune auto in sosta in Vicolo Bianchetti a Bologna, ma i residenti, sentiti dei rumori, hanno notato il gruppetto di giovani e senza pensarci due volte hanno allertato la Polizia.

E' successo nella tarda serata di ieri, e a finire nei guai un gruppo di giovani , tra i quali due bolognesi, un ragazzo di origine egiziana, uno di origime romena e uno di origine siriana, individuati dagli agenti anche grazie alle descrizioni fornite dai cittadini.

In totale il gruppo ha danneggiato 5 specchietti di altrettante auto. Tutti, tranne un minorenne, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato.

Poche ore più tardi, una volante è intervenuta in via Stalingrado, dove un giovane ha avvisato che due persone stavano danneggiando alcune vetture a bordo strada. In questo caso si è trattato di due ragazzi, entrambi del 98 e di origine spagnola, che in evidente stato di ebrezza avevano colpito con la parte di ferro del sellino di una bicicletta il cofano di una vettura. Entrambi sono stati denunciati.