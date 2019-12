Poliziotti-Babbo Natale all'oncologia pediatrica del Sant'Orsola

"Il Natale ci unisce, l'amicizia è una cosa seria". Con questo mmotto, il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con l’Associazione AGEOP ricerca Onlus, si sono dedicati ai piccoli ricoverati in ospedale.

Nella mattina del 18.12.2019, gli uomini e le donne del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale in collaborazione con l’Associazione AGEOP ricerca Onlus, (Associazione genitori ematologia oncologica pediatrica) hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola. I poliziotti in

occasione delle festività natalizie, vestiti i panni di Babbo Natale sono scesi in campo per donare momenti di gioia e felicità ai bambini ricoverati con regali e gadget della Polizia di Stato, in segno di affetto e vicinanza ai piccoli degenti costretti a trascorrere il Natale in ospedale.