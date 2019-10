Poliziotti uccisi a Trieste, fiaccolata in piazza Roosevelt

Una fiaccolata e un minuto di silenzio, per ricordare gli agenti uccisi nella questura di Trieste. E' l'evento annunciato dai sindacati di Polizia, che danno appuntamento a giovedì 10 ottobre e venerdì 11. Alle ore 19 del primo giorno vi sarà la vera e propria fiaccolata, con concentramento tra piazza Roosevelt e piazza Galileo, mentre il giorno dopo alle 9:45 davanti alla questura di Bologna in via IV novembre sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare i due agenti morti.

"Pierluigi e Matteo, due poliziotti, due di noi che a casa non ci sono più tornati, ci lasciano in silenzio, in un vortice di sentimenti contrapposti, rabbia, dolore, sconcerto, senso di impotenza e abbandono" ricorda il sindacato in una nota. "Quello che occorre oggi è che quel sacrificio unisca tutti, cittadini e poliziotti, e rafforzi il senso di appartenenza al nostro Paese e sia mostrato a tutti, indistintamente, il sostegno verso le Forze dell’ordine nella loro missione continua contro ogni forma di illegalità".