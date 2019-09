San Pietro in Casale: polpette con lamette nell'area di sgambamento

Allarme bocconi con lamette a San Pietro in Casale. L'allarme è scattato venerdì scorso, dopo che alcuni utenti hanno notato la presenza di 'strano' cibo all'interno dell'area di sgambemento in via Massumatico.

Immediatamente sono scattati i controlli, e la Polizia Locale Reno Galliera ha immediatamente controllato tutto l'area, assicurandosi che non ci fossero più polpette pericolose per gli amici a 4 zampe.

Da quanto si apprende si tratterebbe di porzioni di carne macinata, con all'interno lamette taglienti, pericolosissime per tutti i cani che frequentano la zona.