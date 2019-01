Senza cinture sull'auto rubata, si dà alla fuga per i campi

Nei guai un 40enne denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Lo riferisce Ravenna Today. Gli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Faenza, durante un servizio di vigilanza stradale sulla provinciale Brisighellese-ravennate, fuori dal centro abitato di Russi, hanno notato un uomo a bordo di una Fiat 500 senza la cintura di sicurezza. Gli operatori, al fine di procedere alla verbalizzazione per la mancanza della cintura, hanno intimato l’alt all’autista.

L’uomo avrebbe cercato di scappare con l’auto, poi ha deciso di fermarsi sul ciglio della strada e si è dato alla fuga a piedi nei campi. A quel punto gli operatori della Stradale hanno incominciato un lungo inseguimento nei campi, fino a quando uno dei due agenti è riuscito ad afferrare per il giubbotto l’uomo. Dai controlli effettuati e dalle stesse dichiarazioni rese dal 40enne, di origini foggiane, sarebbe emerso che lo stesso aveva rubato l’auto proprio quella mattina alla periferia di Bologna. L’uomo ha a suo carico numerosi precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio e risulta aver scontato anche una pena detentiva per rapina aggravata. A bordo dell’auto sono stati trovati dei guanti in lattice e un cacciavite, oggetti presumibilmente utilizzati per le rapine.