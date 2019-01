Denaro e favori per l'affare del "caro estinto": sigilli a 6 pompe funebri e 30 arresti

Una grossa operazione dei Carabinieri di Bologna ha stamane portato alla decimazione di due cartelli di pompe funebri bolognesi. In manette sono finite oltre 30 persone tra cui i due personaggi, G.A., 68 anni e M.B., 63 anni, considerati i 'capi' di due distinti cartelli tra imprese che lavorano nel business dei funerali. Misure cautelari per in tutto 30 persone. Tentacoli e ramificazioni dei sodalizi hanno interessato anche Modena e Rimini.

In sostanza, secondo gli investigatori e il procuratore capo Giuseppe Amato, le due cordate si spartivano i funerali da fare tra i due ospedali della città, il Maggiore e il Sant'Orsola. Per farlo, si servivano anche della compiacenza di alcuni infermieri delle sale mortuarie, pagati per ogni affare che portavano ai cartelli. “Se dopo anni in camera mortuaria hai ancora dei mutui da pagare significa che non hai capito come funziona…”si sente dire a un dipendente dalle intercettazioni agli atti. il 'tariffario' andava dai 200 ai 350 euro per ogni sepoltura procurata dagli infermieri alle agenzie. Registrati anche casi di derisione e 'selfie' con le salme.

Sotto sigillo oltre agli arresti, su mandato del Gip Alberto Ziroldi e su richiesta del pm Augusto Borghini, sono finite sei diverse società di pompe funebri: sequestrati anche 13 milioni di euro considerati il frutto dell'attività criminosa. Le accuse comprendono l'associazione a delinquere.