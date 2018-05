Casalecchio, ponte deteriorato: divieto di transito ai mezzi pesanti

In via cautelativa, no al transito sul ponte di Casalecchio per veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Dopo la segnalazione di un cittadino al 115, i Vigili del fuoco erano intervenuti il 30 aprile per una serie di verifiche su parti di cemento distaccate sul ponte del raccordo che dalla rotonda Biagi di Casalecchio immette sull'Asse attrezzato in direzione Bazzano, di proprietà di Anas.

Anas fa sapere che nei prossimi giorni verrà installata l’opportuna segnaletica verticale e verrà emessa la relativa ordinanza: "Un anno fa circa l’Amministrazione comunale aveva segnalato lo stato di ammaloramento del ponte. Un primo intervento da parte di Ansa è stato fatto convogliando in tubi pluviali le acque meteoriche raccolte dalla piattaforma stradale" fanno sapere "Anas ha comunicato inoltre all’Amministrazione che la progettazione esecutiva dell’intervento di ripristino è stata già predisposta ed è stata avviata anche la procedura di gara; l’esecuzione dei lavori è prevista entro l’anno in corso".

Al momento gli esiti ufficiali del sopralluogo del 30 aprile non sono stati trasmessi all'ente, tuttavia l’Amministrazione comunale "non ha ad oggi ricevuto segnalazione di situazioni di pericolo.

Cemento deteriorato

Effettivamente, come riferito dai Vigili del Fuoco, sul posto é stata riscontrata la presenza di tratti ammalorati di cemento e ferro nella parte superficiale della struttura del ponte. Le parti parzialmente distaccate sono state rimosse per evitare pericoli ai veicoli in transito.

Nel corso dell'intervento si era reso necessario chiudere il traffico sull'asse attrezzato alternativamente in direzione Bologna e Bazzano, con la collaborazione della Polizia Municipale di Casalecchio e dei Carabinieri