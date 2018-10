Pieve di Cento: riapre il Ponte Nuovo chiuso in agosto

Lunedi 15 ottobre, alle ore 7.30, sarà riaperto al traffico il Ponte Nuovo tra Cento e Pieve di Cento. Era stato chiuso il 24 agosto scorso con un’ordinanza urgente, assunta dal Comune di Cento d’intesa con la Città metropolitana di Bologna e in accordo con il sindaco di Pieve di Cento, dopo aver ricevuto l’esito degli approfondimenti che avevano documentato come la struttura non versasse in un buono stato di conservazione.

Dopo aver eseguito la messa in sicurezza dell’infrastruttura, una nuova ordinanza consentirà di riprendere a circolare e revocherà il divieto del dicembre scorso ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate.

"Avevamo detto che avremmo riaperto a metà ottobre e così sarà – affermano il sindaco Fabrizio Toselli e il consigliere delegato della Città metropolitana Marco Monesi -. Crediamo che in questo frangente sia stata condotta un’operazione davvero esemplare e ringraziamo tutti coloro che sin dal primo giorno si sono impegnati per centrare questo importante obiettivo. I servizi comunali e metropolitani, i progettisti, l’azienda e gli operatori hanno profuso il massimo impegno per restituirci quanto prima il Ponte Nuovo, davvero fondamentale per tutto il territorio e che tornerà ad essere fruito anche dai mezzi pesanti fino alle 33 tonnellate, dunque senza le limitazioni precauzionali che avevano creato disagi al nostro importante tessuto produttivo".

Nella giornata di venerdì 12 ottobre l’azienda Sistral ha terminato i lavori e smontato i ponteggi; sabato 13 sarà dedicato alla conclusione dei collaudi e alla pulizia.