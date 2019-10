Lavori al ponte di viale Pertini: il cantiere si sposta in direzione Bologna

Da martedì 8 ottobre la carreggiata in direzione Zola Predosa sarà completamente libera. Il cantiere si sposterà sulla carreggiata opposta, in direzione di Bologna, dove, per una settimana saranno libere, per la circolazione dei veicoli, due corsie; da metà ottobre resterà libera al traffico una sola corsia.

I lavori su viale Pertini, in corrispondenza del ponte sul Reno, procedono in anticipo sulla tabella di marcia, come rende noto il Comune.

Percorsi alternativi

Direzione Bologna. A chi proviene dalla rotonda Biagi in direzione Asse Attrezzato, si consiglia di prendere la tangenziale e uscire alla 2 (su viale Togliatti).

Anche per chi esce a Casalecchio dall’autostrada, il suggerimento è prendere la Tangenziale e uscire alla 2.

Da via Brigata Bolero a Casalecchio la direzione consigliata per raggiungere Bologna è via Casteldebole.

Per chi proviene dalla provinciale SP569 e va in direzione Bologna, il consiglio è di prendere la tangenziale e uscire alla 2, mentre a chi deve andare a Casalecchio conviene uscire alla Meridiana.

Direzione Zola Predosa. I veicoli provenienti da via Emilia Ponente, in entrambe le direzioni, e da via Prati di Caprara verso Casalecchio, Zola Predosa, la tangenziale e l'autostrada, vengono indirizzati, dal piano di segnalamento, verso la rotonda Romagnoli e poi in viale Togliatti, oltre l'incrocio con via Battindarno. Da qui, la segnaletica permanente indirizza i veicoli sia verso la tangenziale e lo svincolo per la A14 di Bologna - Borgo Panigale, che verso Casalecchio in corrispondenza della rotatoria Togliatti-Salvemini-della Pietra.

