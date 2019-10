Scavalca il ponte, poi sparisce: è giallo a Sasso Marconi

In diversi lo hanno visto scavalcare il parapetto del ponte Albano di Sasso Marconi, ma di lui nessuna traccia. E' giallo in paese per un ragazzo, per il quale sono state date dettagliate descrizioni sia ai carabinieri che ai vigili del fuoco, e che sembra sparito nel nulla dopo essere stato notato dagli automobilisti in transito. E' successo ieri pomeriggio: il giovane avrebbe appunto scavalcato il parapetto del ponte, per poi fare perdere le proprie tracce.

Per le ricerche, ipotizzando un gesto disperato oppure un equilibrismo finito male, sono stati mobilitati in forze militari dell'Arma e vigili del fuoco, con tanto di elicotteri, videocamere termiche e nucleo sommozzatori. Dopo diverse ore di ispezione, sia a monte che a valle del fiume, non si è però riusciti a localizzare nessuno.

Il giovane in questione è stato descritto come di carnagione chiara, sui 15-18 anni, rasato ma con un codino sulla nuca, giubbotto scuro e maglia bianca. Del pari non sembra sia stata inoltrata nessuna denuncia di scomparsa che possa corrispondere alle segnalazioni. Le ricerche lungo il fiume sono state infine sospese.