Lavori sul ponte di viale Pertini: l’Asse Attrezzato riapre al traffico il 19 ottobre

Sabato 19 ottobre, in anticipo sui tempi, l’Asse Attrezzato verrà riaperto al traffico. Come rende noto il Comune di Bologna, il cantiere sul ponte di viale Pertini si sta concludendo in queste ore e verrà rimosso.

L’intervento sul ponte sul Reno in viale Pertini, avviato il 21 settembre scorso dopo i lavori di manutenzione propedeutici al cantiere svolti durante l’estate, si è reso necessario dopo che gli esperti avevano segnalato un aggravamento delle condizioni del calcestruzzo dei piloni dovuto alle infiltrazioni d'acqua dal manto stradale nei giunti, già sotto osservazione dal 2018. Dopo la sostituzione dei giunti, che si sta concludendo, occorrerà intervenire sui piloni, quindi nella parte sottostante del ponte. Questa seconda fase di lavori è prevista nel 2020.