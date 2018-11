'Pronto? Il ponte si sta muovendo': scattano i controlli, ma è falso allarme

Controlli stamane sul ponte sul Reno di viale Togiatti. Nella mattinata di oggi infatti un cittadino che passava in auto ha avvertito delle vibrazioni e ha effettuato una segnalazione.

Sul posto sono arrivati i responsabili e i tecnici della manutenzione del Comune di Bologna che insieme ai Vigili del Fuoco hanno svolto le verifiche sul manufatto, non ravvisando però alcun allarme.

Viale Togliatti dunque continua a essere normalmente percorribile. Il ponte è uno dei 72 manufatti sui quali il Comune effettua ogni sei mesi le verifiche mirate alla sicurezza. I risultati delle verifiche vengono segnalati anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare l'ultimo monitoraggio per il ponte di viale Togliatti risale a giugno 2018. Inoltre, proprio nel punto in cui è stata avvertita la vibrazione, sono presenti le sonde altamente tecnologiche con le quali l'Università di Bologna monitora da remoto lo stato dell'infrastruttura da diversi anni.

L'attenzione del Comune sul ponte di viale Togliatti è molto alta da tempo, poiché il manufatto presenta dei tratti ammalorati e delle caratteristiche tali da giustificare un intervento di manutenzione già programmato: il progetto è in fase di consegna all'Amministrazione comunale e per il 2019 è stato stanziato un milione di euro per i lavori.

Il ponte di viale Togliatti costituisce una delle priorità del piano dei lavori pubblici del Comune, insieme al Pontelungo (sul fiume Reno, via Emilia Ponente), sul quale sono in corso le progettazioni per la ristrutturazione del valore di 13 milioni di euro, e al ponte sul fiume Reno in via Sandro Pertini, dove sono già in corso lavori per un milione di euro.