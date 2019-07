Lavori al ponte via Zanardi: dal 29 luglio modifiche alla circolazione dei treni

Da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto 2019 sono previsti lavori al ponte stradale Zanardi, nei pressi della stazione di Bologna Centrale.

Come rende noto Trenitalia, l'intervento comporterà modifiche alla circolazione dei treni, che e potranno subire variazioni di binario e ritardi fino a 5 minuti.

I cantieri per realizzare una rotonda in zona sono stati aperti il 10 luglio con termine l'8 agosto, quando l'incrocio non sarà più regolato da semaforo delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari non sarà più regolato da semaforo.