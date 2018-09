'Votate per le terme di Porretta' l'appello di Enzo Iacchetti - VIDEO

Anche il conduttore e comico tv Enzo Iacchetti corre in soccorso delle cosiddette 'terme alte' di Porretta, ovvero gli storici stabilimenti termali in stile liberty, ora in condizione di incuria e che hanno bisogno di essere ristrutturati