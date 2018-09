'Salviamo le terme di Porretta' anche Enzo Iacchetti rilancia l'appello

Anche il conduttore e comico tv Enzo Iacchetti corre in soccorso delle cosiddette 'terme alte' di Porretta, ovvero gli storici stabilimenti termali in stile liberty, ora in condizione di incuria e che hanno bisogno di essere ristrutturati.

"Ho visto che noi italiani stiamo tentando ancora una volta di rovinare le bellezze che ha lasciato" scherza Iacchetti "probailmente una civiltà più avanzata della nostra". L'invito poi a firmare la petizione 'Luoghi del cuore Fai' per fare avere i contributi necessari alla ristrutturazione.

L'appello di Iacchetti arriva dopo un altro appello di rilievo, pubblicato dal cantautore Francesco Guccini.