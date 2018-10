Malalbergo: camion bloccato, chiusa la SS64 Porrettana

La strada statale 64 “Porrettana” è stata temporaneamente chiusa al traffico in un tratto all’interno del territorio comunale di Malalbergo, a causa di un mezzo pesante bloccato in un area di cantiere, nei pressi del km 126,300, in provincia di Bologna.

Il traffico in entrambe le direzioni è stato deviato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.