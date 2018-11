Porte aperte nei negozi, ordinanza disattesa: stretta del Comune

Con l'inverno e i freddo torna la discussione sulle porte aperte dei negozi con spreco di energia e riscaldamento. Il Consiglio comunale chiedere un giro di vite alla Giunta sul rispetto dell'ordinanza approvata l'anno scorso. L'aula ha approvato oggi un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Coalizione civica, Federico Martelloni, ed emendato dal Pd (a favore anche i 5 stelle), che impegna appunto la Giunta a fare "effettivamente rispettare l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico".

Secondo Martelloni, infatti, "questa ordinanza finora è stata largamente disattesa". Non solo. Con le modifiche inserite dal Pd nell'ordine del giorno, si dice chiaro e tondo che questo obbligo deve valere anche per i negozi che all'entrata hanno le cosiddette "lame d'aria". I dem chiedono anche di intensificare sia la campagna informativa verso i commercianti sia i controlli e le multe per chi sgarra.

Martelloni propone anche di studiare una sorta di 'bollino' da applicare alle vetrine dei negozi che rispettano l'ordinanza, per spiegare il perche' delle porte chiuse. Il centrodestra invece non si aggrega e non partecipa al voto.

Proprio oggi, Coalizione civica ha pubblicato su Facebook le foto di alcuni negozi del centro storico di Bologna, che per tutto il weekend di shopping legato al 'Black friday' di venerdì scorso hanno mantenuto le porte aperte in barba appunto all'ordinanza. L'invito di Coalizione civica è a scattare fotografie analoghe da pubblicare sui social, nei commenti al post, in modo da avviare "una campagna di cittadinanza attiva finalizzata all'applicazione dell'ordinanza e al rispetto dell'ambiente". (dire)