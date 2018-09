Porta Castiglione: se ne va senza pagare, poi spacca bottiglia contro la vetrina

Un 59enne è stato denunciato per rapina impropria e sanzionato per ubriachezza molesta. E' successo questa notte nei pressi del supermercato h24 di porta Castiglione. E' il commesso a dare l'allarme, quando vede un uomo portare via due bottiglie di alcolici senza pagarle. Il soggetto, che nel frattempo si è riunito a un gruppo di suoi sodali, viene poi raggiunto dal vigilante del negozio, ma per tutta risposta scaglia una delle due bottiglie contro l'entrata del supermercato, rompendola. A questo punto il gestore del negozio chiama il 113 che una volta sul posto non ha potuto far altro che denunciare l'uomo, cittadino rumeno con diversi precedenti e sanzionarlo per ubriachezza molesta.