Lavori Torre Garisenda: bus deviati sabato 24 novembre

Sabato 24 novembre, la Torre Garisenda sarà sottoposta a indagini geofisiche tomografiche per verificare la resistività delle fondazioni e del terreno di fondazione. L'area delimitata dal cantiere sarà interdetta anche al passaggio pedonale e saranno necessarie modifiche temporanee della viabilità nella fascia oraria dalle 8 alle 20.

Deviazioni linee Tper 14, T1 e T2

LINEA 14: direzione piazza Giovanni XXIII: … via Massarenti - v.le Ercolani - viale Carducci - via Dante - via S. Stefano - via Farini …

direzione Due Madonne/Pilastro: regolare

Fermate soppresse: porta San Vitale, San Vitale, Due Torri

Fermate provvisorie: porta Maggiore (22), Fondazza (910) e Garganelli (906)

LINEA T1: direzione Due Torri: … via Massarenti - v.le Ercolani - viale Carducci - via Dante - via S. Stefano - via Farini (capolinea fermata linea 13).

Fermate soppresse: porta San Vitale, San Vitale, Due Torri e piazza di porta Ravegnana

Fermate provvisorie: porta Maggiore (22), Fondazza (910), Garganelli (906) e piazza Minghetti (904)

direzione Palagi: Via Farini fr.11D - piazza Cavour (fermata linea 90) - via Farini …

Fermate provvisorie: piazza Minghetti (904), piazza Cavour (811) e piazza Minghetti (897)

LINEA T2: direzione piazza Maggiore: … via Petroni - p.zza Aldrovandi - via Guerrazzi - via Santo Stefano - via Farini…

Fermate soppresse: San Vitale, Due Torri e piazza di porta Ravegnana

Fermate provvisorie: piazza Aldrovandi (201) e Garganelli (113)

direzione Tanari: regolare