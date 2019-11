Ladri all'Università: saccheggiato il dipartimento di matematica

Di certo sono stati rubati alcuni computer portatili, ma il valore del bottino del furto in facoltà è ancora da quantificare. I ladri sono entrati nei locali del Dipartimento di Matematica, in porta San Donato, tra venerdì 8 e lunedì 9 novembre, di notte, ovvero nei giorni di chiusura delle facoltà universitarie.

Ieri mattina la portiera ha scoperto l'effrazione, con due porte, quella esterna e quella interna, forzate e i locali a soqquadro. I ladri sono entrati anche negli uffici dei professori, da dove hanno rubato dei computer portatili.

Al momento si sta procedendo con l'inventario per stabilire l'effettiva entità del bottino. Sul posto è intervenuta la Scientifica e le indagini sono state affidate alla Squadra mobile che non potrà contare sull'aiuto della telesorveglianza, non presente all'interno dei locali. Si dovranno passare al setaccio i filmati delle telecamere della zona.