Aggressione a Porta San Donato: 19enne accerchiata da quattro uomini

Stava rientrando a casa intorno alle 23.30 di qualche giorno fa quando passando da Porta San Donato è stata accerchiata da quattro uomini che dopo un tentativo di rapina fallito (lei non aveva contanti con sè) l'hanno buttata a terra procurandole escoriazioni, ferite e problemi vari, diagnosticati con 30 giorni di prognosi.

La ragazza, una 19enne fuorisede iscritta da poco all'Unibo, è rimasta distesa per un po' di tempo senza che nessuno dei passanti le prestasse soccorso. La banda dei quattro, dopo averle chiesto il denaro ha rifiutato l'offerta della studentessa di prendersi il telefonino (che anzi, hanno gettato via), si è risentita per una frase di lei ed è scattata la violenza: "Non puoi rivolgerti a noi con questi torni" le avrebbero detto prima di scaraventarla a terra.

Gli aggressori sono stati descritti come 25enni con l'accento italiano.