Porta Saragozza fragile, cadono calcinacci: in frantumi l'effige della città

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, dove in porta Saragozza è caduta una grossa scultura che adorna il Cassero dell'accesso. La caduta, che in particolare ha riguardato l'effige della città, uno scudo con la scritta 'Libertas', è stata notata da diversi passanti che hanno poi chiamato il 115.

Sul posto sono arrivati uomini del distaccamento Dante Zini, mentre la polizia locale si è occupata del traffico. E' seguita una ispezione dell'area oggetto del crollo, dove sono stati rimossi altri pezzi pericolanti della porta, prima di riaprire l'area al traffico.

Questo genere di crolli non è nuovo per la delicata porta monumentale: nel settembre del 2018 toccò alla zampa di un leone scolpito a cadere in strada. Allora come adesso, fortunatamente non si sono registrati feriti.