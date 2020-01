Trova portafoglio a terra e lo riconsegna: proprietaria gli dà ricompensa

Ha trovato per terra un portafoglio con 300 euro e lo ha riportato in questura permettendo così la restituzione alla proprietaria. È successo ieri mattina in via Ugo Bassi, quando un 30enne di Caserta, insegnante di musica, ha notato un borsellino con 300 euro in contanti, carte, bancomat e documenti nei pressi del Mc Donald's.

Senza pensarci due volte, lo ha subito portato in questura e così la polizia ha rintracciato facilmente la proprietaria, un'imprenditrice 60enne, che ha poi ringraziato l'uomo con una ricompensa in denaro. La donna agli agenti ha raccontato di aver probabilmente perso il portafoglio dopo aver prelevato allo sportello bancomat.