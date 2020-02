Ritrova portafogli con 1800 euro e lo riconsegna: salvo il viaggio memoria ad Auschwitz

Ha perso il portafogli durante uno spostamento degli studenti delle classi nei pullman, perdendo così 1800 euro, il denaro necessario per il viaggio. Sono i prodromi di una disavventura occorsa a Torino da parte di un insegnante di 28 anni, incidente durato però poco: una ragazza infatti ha ritrovato il portafoglio e lo ha riconsegnato nel vicino commissariato, permettendo così ai ragazzi di continuare la gita.

Il viaggio in questione non era convenzionale: le scolaresche infatti si stavano recando alla volta della Polonia, in un tour organizzato da una associazione di Bologna per la visita ragionata del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il denaro contenuto nel portafogli infatti, ha spiegato il professore, avrebbe dovuto servire per pagare gli organizzatori del tour.